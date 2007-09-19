Братья Чавес закроют частные школы за отказ изучать Маркса и Че Гевару

02:00, 19 сентября 2007
Мир
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Молодёжи нужно "критическое мышление"

Президент Венесуэлы Уго Чавес пообещал закрыть и национализировать все частные школы, которые откажутся ввести у себя новую образовательную программу, сообщает Associated Press.

По информации агентства, в чем заключаются нововведения, точно не ясно, однако известно, что в программу студентов-медиков помимо биологии и химии вошли изучение "Капитала" Карла Маркса, речей кубинского лидера Фиделя Кастро, а также биографий революционера Эрнесто Че Гевары и колумбийского повстанца Мануэля Маруланды.

По мнению Чавеса, образование, основанное на капиталистических ценностях, разрушает сознание молодежи. Он заявил, что новая программа привьет молодым людям "ценности сотрудничества и солидарности". Как отметил брат президента, министр образования Венесуэлы Адам Чавес, главной целью внедрения новой системы является развитие у молодежи "критического мышления".

В Венесуэле более 160 университетов и колледжей, многие из которых независимы от государства. Однако Чавес считает, что государство должно регулировать состояние образования, как это происходит во многих других странах мира.

Лента.ру

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