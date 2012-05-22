Украина будет ежегодно выделять Афганистану полмиллиона долларов
Украина готова оказывать гуманитарную помощь Афганистану в период до 2017 года.
|Украина осознает необходимость международной поддержки Афганистана
Как отмечается в сообщении, проект указа разработан «с целью оказания поддержки Украиной многонациональным международным усилиям в деле восстановления и обеспечения продолжительного мира и стабильности в охваченной вооруженным конфликтом Исламской Республике Афганистан. Вооруженный конфликт, который длится на территории этой страны свыше 20 лет, нанес значительный вред экономике Афганистана, социальному и гуманитарному положению населения. Необходимость международной поддержки правительства этой страны была провозглашена во время Международной конференции по Афганистану, которая состоялась в декабре 2011 в г. Бонне».
Предусматривается, что в 2015-2017 гг. из госбюджета Украины будут выделять ежегодно на помощь Афганистана сумму, эквивалентную 500 тысячам долларов США.