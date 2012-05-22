Украина будет ежегодно выделять Афганистану полмиллиона долларов

Кабинет министров Украины 21 мая одобрил проект Указа Президента Украины «О предоставлении гуманитарной помощи для нужд правительства Исламской Республики Афганистан», сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Как отмечается в сообщении, проект указа разработан «с целью оказания поддержки Украиной многонациональным международным усилиям в деле восстановления и обеспечения продолжительного мира и стабильности в охваченной вооруженным конфликтом Исламской Республике Афганистан. Вооруженный конфликт, который длится на территории этой страны свыше 20 лет, нанес значительный вред экономике Афганистана, социальному и гуманитарному положению населения. Необходимость международной поддержки правительства этой страны была провозглашена во время Международной конференции по Афганистану, которая состоялась в декабре 2011 в г. Бонне».

Предусматривается, что в 2015-2017 гг. из госбюджета Украины будут выделять ежегодно на помощь Афганистана сумму, эквивалентную 500 тысячам долларов США.