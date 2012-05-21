В Сербии - новый президент

09:40, 21 мая 2012
Мир
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По предварительным результатам второго тура президентских выборов, Президентом Сербии избран лидер Сербской прогрессивной партии Томислав Николич, опередивший нынешнего президента Бориса Тадича. 

Томіслав Ніколіч
Как сообщает Радио «Свобода», уже через два часа после окончания голосования сторонники Т.Николича начали праздновать победу.

В своем первом выступлении Т.Николич заявил, что Сербия во главе с ним не откажется от интеграции с Европой. Аналитики также считают очень важным и другое его заявление: что став президентом, он покинет пост главы Сербской прогрессивной партии.

Ранее Т.Николич принадлежал к сербским ультранационалистам, но в последние годы порвал с ними и остался на умеренно националистических позициях.

Т.Николич уже три раза был главным соперником Б.Тадича на президентских выборах, и на этот раз ему удалось получить примерно на два процента больше голосов, чего его сопернику.

Б.Тадич был первым, кто публично поздравил Т.Николича с победой.

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