В Сербии - новый президент

Как сообщает Радио «Свобода », уже через два часа после окончания голосования сторонники Т.Николича начали праздновать победу.

В своем первом выступлении Т.Николич заявил, что Сербия во главе с ним не откажется от интеграции с Европой. Аналитики также считают очень важным и другое его заявление: что став президентом, он покинет пост главы Сербской прогрессивной партии.

Ранее Т.Николич принадлежал к сербским ультранационалистам, но в последние годы порвал с ними и остался на умеренно националистических позициях.

Т.Николич уже три раза был главным соперником Б.Тадича на президентских выборах, и на этот раз ему удалось получить примерно на два процента больше голосов, чего его сопернику.

Б.Тадич был первым, кто публично поздравил Т.Николича с победой.