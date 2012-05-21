В Сербии - новый президент
09:40, 21 мая 2012Мир
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По предварительным результатам второго тура президентских выборов, Президентом Сербии избран лидер Сербской прогрессивной партии Томислав Николич, опередивший нынешнего президента Бориса Тадича.
|Николичу удалось получить примерно на 2% больше голосов, чего его сопернику
В своем первом выступлении Т.Николич заявил, что Сербия во главе с ним не откажется от интеграции с Европой. Аналитики также считают очень важным и другое его заявление: что став президентом, он покинет пост главы Сербской прогрессивной партии.
Ранее Т.Николич принадлежал к сербским ультранационалистам, но в последние годы порвал с ними и остался на умеренно националистических позициях.
Т.Николич уже три раза был главным соперником Б.Тадича на президентских выборах, и на этот раз ему удалось получить примерно на два процента больше голосов, чего его сопернику.
Б.Тадич был первым, кто публично поздравил Т.Николича с победой.
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