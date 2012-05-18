Большинство экспертов убеждены, что Украина станет членом НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса 60 экспертов, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива с 4 по 16 мая этого года. Результаты были представлены сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Так считает большинство экспертов - 31. 19 выразили мнение, что последствия будут, но несущественные. Среди возможных последствий чикагского саммита для Украины наиболее вероятными эксперты считают углубление международной изоляции руководства Украины, выдвижение острых претензий украинскому руководству по поводу нарушения принципов демократии в Украине и ослабление позиции нашего государства на международной арене. Некоторые эксперты отметили вероятность подтверждения на саммите странами - членами Североатлантического альянса принципов Бухарестского саммита относительно перспектив вступления Украины в НАТО.

Кроме того, подавляющее большинство экспертов (55) считает, что Украине следует стремиться к максимально возможному уровню сотрудничества с НАТО, несмотря на принятый 10 июля 2010 года закон, который закрепляет за Украиной статус внеблокового государства.

Эксперты убеждены, что Украина станет членом НАТО, однако это произойдет, по их мнению, либо в средней (5-10 лет), либо в длительной (свыше 10-15 лет) перспективе (29 и 11 экспертов соответственно). На быстрое вступление в НАТО надеется небольшое количество экспертов (6), столько же считает это очень отдаленным во времени вопросом.

Присоединение к НАТО, по мнению экспертов, стало бы важным шагом на пути к вступлению Украины в Европейский Союз. Во-первых, это засвидетельствовало бы преданность Украины демократическим ценностям, которые исповедуют страны ЕС. Во-вторых, на пути к НАТО Украина выполнила бы многих критериев, которые совпадают с требованиями ЕС, что облегчило бы ее процесс вхождения в европейское сообщество.

Другими факторами, которые бы ускорили вступление Украины в ЕС в случае присоединения к НАТО, по мнению экспертов, стало бы повышение уровня национальной безопасности и улучшения условий для привлечения иностранных инвестиций.

Председатель Общественного совета при МИД Украины Игорь Жданов допустил, что большинство встреч Президента Украины Виктора Януковича в рамках саммита НАТО в Чикаго будет посвящено проблемам развития демократии и верховенства права в Украине.

«Боюсь, что большая часть встреч, которые будет иметь Президент Украины на саммите НАТО в Чикаго, будут посвящены не проблемам Афганистана, не проблемам развития отношений между НАТО и Украиной в конкретных сферах, а будут связаны с проблемами развития демократии и верховенства права в Украине», - сказал эксперт.

*** Саммит НАТО в Чикаго запланирован на 20-21 мая 2012 года. Планируется, что Президент Украины В.Янукович примет участие в саммите.