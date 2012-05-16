В Москве оппозиционный лагерь сменил место дислокации

Об этом УНИАН сообщил российский оппозиционер Илья Яшин.

«Полицейские автобусы уехали. Ситуация полностью нормализовалась. Приезжайте к нам на «Баррикады». У нас хорошо», - сказал И.Яшин.

По его словам, сейчас в новому лагере находятся уже около 100 человек.

В то же время руководитель Департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров сообщил, что полиция пока не планирует разгонять участников акции с нового места. «Участники «народных гуляний», собравшиеся в сквере на Баррикадной в Москве, смогут там находиться, если не допустят нарушения общественного порядка», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 мая, в Москве полиция ликвидировала протестный лагерь оппозиции на Чистых прудах. Было задержано 23 человека.

Накануне Басманный суд Москвы, рассмотрев иск местных жителей, обязал власти ликвидировать оппозиционный лагерь на Чистых прудах, который размещался там с 9 мая. Суд постановил, что полиция должна «пресечь общественное мероприятие, нарушающее общественный порядок», а местные власти - навести порядок и обеспечить безопасность граждан.