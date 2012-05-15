СМИ: Польша призывает не бойкотировать Евро, а надеть оранжевые футболки

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщает польская радиостанция RMF FM со ссылкой на одного из европейских дипломатов.

Представители польского МИД не подтвердили и не опровергли УНИАН эту информацию.

По данным радиостанции, один из послов Польши озвучил такую идею на встрече, которая предшествовала заседанию Совета по иностранным делам Евросоюза, которая состоялась в понедельник в Брюсселе.

RMF FM отмечает, что бойкот Евро-2012 в Украине сильнее всего поддерживают государства, команды, которых не попали в финальную часть нынешнего чемпионата Европы по футболу.

Среди них радиостанция вспомнила Бельгию и Австрию.

Как сообщал УНИАН, в финале чемпионата Европы по футболу будут принимать участие 16 команд, 12 из которых из государств Европейского Союза, который объединяет 27 стран.

Кроме них, в розыгрышах примут участие сборные Украины, России, Хорватии и Дании.