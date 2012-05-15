Обама передал, что не приедет в Россию
00:40, 15 мая 2012Мир
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Президент США Барак Обама не приедет на азиатско-тихоокеанский саммит, который открывается во Владивостоке в начале сентября и на котором председательствовать будет президент России Владимир Путин.
Как заявил в понедельник Белый дом, во время форума Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) в США будет проходить Национальный конвент (съезд) Демократической партии, который официально выдвинет Барака Обаму кандидатом на следующий президентский срок.
Один из помощников американского президента отверг предположение о том, что решение Обамы не ехать в Россию принято в ответ на заявление Путина не ехать на саммит "большой восьмерки" в США.
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