Обама передал, что не приедет в Россию

Как заявил в понедельник Белый дом, во время форума Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) в США будет проходить Национальный конвент (съезд) Демократической партии, который официально выдвинет Барака Обаму кандидатом на следующий президентский срок.

Один из помощников американского президента отверг предположение о том, что решение Обамы не ехать в Россию принято в ответ на заявление Путина не ехать на саммит "большой восьмерки" в США.