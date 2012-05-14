Чехия: самое важное - привлекать Украину в Европу

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил министр иностранных дел Чехии Карел Шварценберг по итогам заседания Совета иностранных дел ЕС, на котором обсуждался вопрос отношений с Украиной.

"Вместе с нашими польскими и другими друзьями мы считаем, что самое важное - это привлекать Украину в Европу, и мы должны воздерживаться от шагов, которые делают опасным этот процесс", - сказал чешский министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня Совет иностранных дел ЕС обсудил вопросы будущего Соглашения об ассоциации с Украиной и вопросы посещения украинских матчей финальной части чемпионата Европы по футболу. Никакого решения министрами принято не было.