Литва: изолировать Украину было бы самым легким путем

Как сообщает веб-сайт Министерства иностранных дел Литвы, об этом заявил сегодня в Брюсселе на рабочей встрече министров иностранных дел северных и балтийских стран ЕС вице-министр иностранных дел Литвы Эвальдас Игнатавичюс.

“С целью помочь Украине остаться на европейском пути реформ нам нужно открыть двери для сотрудничества и диалога с тем, чтобы мы могли делиться всеми необходимыми знаниями на высшем уровне”, - сказал он перед заседанием Совета иностранных дел ЕС.

“Изолировать Украину было бы самым легким путем. Намного сложнее предложить выход”, - добавил Э.Игнатавичюс.

Он отметил, что ситуация в Украине вызывает обеспокоенность, но в то же время отметил, что Соглашение об ассоциации является наиболее важным стимулом для Украины осуществлять реформы и соблюдать европейские ценности.

В связи с этим он сказал, что подписание соглашения не может быть отложено на неопределенный срок.

По его словам, Евросоюз сможет оценить, готова Украина ли соблюдать дух Соглашения об ассоциации, по итогам парламентских выборов в стране, запланированных на октябрь.

“Соглашение об ассоциации – ключевой инструмент, который мы имеем. Было доказано, что такие соглашения вдохновляют на реформы. Это – не подарок украинцам, это – план реформ и движущая сила”, - сказал Э.Игнатавичюс.

Как сообщал УНИАН, сегодня Совет иностранных дел ЕС обсудил будущее Соглашения об ассоциации с Украиной, а также вопрос посещения европейскими политиками матчей финальной Части чемпионата Европы по футболу в Украине.