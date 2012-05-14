В МИД России права человека отнесли к оружию Запада

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня в Госдуме РФ сказал директор Департамента МИД РФ по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Василий Небензя.

«Не принимать того, что права человека стали оружием, подчас летальным, значит, не принимать логику противодействия напористому продвижению правочеловеческой тематики в ее западной интерпретации», - сказал В.Небензя.

Он подчеркнул, что правочеловеческая тематика стала важным фактором мировой политики. «Озабоченность ситуацией с правами человеками становится предлогом и поводом для вмешательства вплоть до вооруженного во внутренние дела суверенных государств и одновременно методом продвижения своих внешних политических экономических интересов», - заявил представитель МИД РФ.

По его словам, в массовое сознание внедряется тезис о том, что с правами человека благополучная ситуация на Западе и бедственное положение на Востоке и Юге.

В.Небензя заявил, что при этом на Западе критика в их адрес воспринимается болезненно, при том что тенденции к росту ксенофобии, расовой нетерпимости, неонацизма и антисемитизма замалчиваются или списываются на свободу слова и демократию.

Он считает, что постепенно в Европе пересматриваются решения Нюренбергского трибунала, делается попытка поставить на одну чашу весов фашистскую Германию и СССР, а также разделить ответственность между ними за развязывание войны.

«Непоколебимая уверенность наших западных партнеров в своей собственной правоте часто ведет к фанатичному упорству в отстаивании не только истины, но иногда и ложных ценностей», - сказал он.

При этом В.Небензя признал, что в РФ есть проблемы с соблюдением прав человека и российская сторона готова выслушивать дружеские рекомендации в свой адрес.

«Неприемлем менторский тон, который позволяют себе некоторые политики и общественные деятели на Западе, которые пытаются учить демократии нас и другие страны. Часто они просто не утруждают себя желанием понять, что, несмотря на то, что базовые права человека универсальны, в мире существует многообразие традиций, условий, ценностей и ситуации, что нельзя всех грести под одну гребенку», - заявил В.Небензя.

По его словам, с Россией и другими странами не хотят серьезно говорить о правах человека.