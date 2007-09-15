Аль-Каеда ”взяла в заложники” всю шведскую экономику

Лидер "Аль-Каеды" в Ираке Абу Омар аль-Багдади (Abu Omar al-Baghdadi) заявил, что Швеция должна извиниться за карикатуру на пророка Мухаммеда, опубликованную в газете Nerikes Allehanda, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP. В противном случае он пригрозил мстить шведским компаниям, включая имеющие мировые торговые сети и партнёров Ericsson, Scania, Volvo, IKEA и Electrolux.

В аудиообращении, которое было опубликовано в Интернете, лидер террористов также назначил награду за убийство людей, которые, по его мнению, оскорбили пророка: карикатуриста Ларса Вилкса (Lars Vilks) и редактора Nerikes Allehanda Ульфа Йоханссона (Ulf Johansson). За убийство первого аль-Багдади пообещал заплатить сто тысяч, второго - пятьдесят тысяч долларов.

Сам художник, как сообщает агентство со ссылкой на шведские СМИ, в настоящее время находится за пределами Швеции. "Пока я перемещаюсь, - сказал Ларс Вилкс, - мне, наверное, незачем беспокоиться, а вот когда я вернусь домой, меня смогут легко выследить".

В свою очередь, редактор, который отказался извиняться за публикацию, заявил, что обязательно обсудит эти угрозы с полицией. Он сообщил, что правоохранительные органы уже обеспечили ему защиту. Полиция, по его словам, анализирует упомянутое аудиообращение, чтобы выяснить, действительно ли за этими угрозами стоит "Аль-Каеда".

Карикатура, изображающая пророка Мухаммеда в виде собаки, была опубликована в середине августа. Публикация вызвала резкие протесты мусульман как в самой Швеции, так и в других странах. С официальными протестами выступили Иран и Пакистан.

В связи с "карикатурным скандалом" шведский посол в Саудовской Аравии Ян Теслефф (Jan Thesleff) уже принес извинения Организации Исламской конференции (ОИК). В то же время в защиту художника выступило объединение шведских мусульман SEMUS.

В конце августа, реагируя на скандал вокруг карикатуры в Nerikes Allehanda, устроители выставки Ларса Вилкса решили ее отменить из соображений безопасности.