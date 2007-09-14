Грузинский парламент разрешил Саакашвили увеличить армию

Парламент Грузии одобрил поправки в закон о численности Вооруженных сил республики, в соответствии с которыми количество военнослужащих будет увеличено с 28 до 32 тысяч человек, сообщает Лента.русо ссылкой на "Новости-Грузия". С такой инициативой к депутатам в начале сентября обратился президент Грузии Михаил Саакашвили.

Секретарь главы государства Зураб Деканоидзе, который представлял законопроект, отметил, что увеличение армии связано с участием страны в международных миротворческих миссиях, а также с "неприкрытой агрессией соседнего государства".

Что это за государство, чиновник не уточнил, напомнив, правда, о "частых нарушениях воздушного пространства Грузии и инциденте в Цителубани" (авианалете на грузинскую деревню, который, как утверждает Тбилиси, совершил российский самолет).