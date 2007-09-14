Российский военный самолет нарушил границу Финляндии

Министерство обороны Финляндии заявило, что военно-транспортный самолет Ил-76 ВВС РФ в пятницу, 14 сентября, "по всей видимости", вторгся в воздушное пространство Финляндии на глубину 4,5 километра, сообщает финское новостное агентство STT.

По данным финской стороны, инцидент произошел около 10:35 в районе города Порвоо (Porvoo). Сообщается также, что российские самолеты, следующие по данному маршруту, и раньше нарушали воздушное пространство Финляндии - в августе 2005 и в апреле 2006 года.

Со своей стороны, помощник главкома ВВС Александр Дробышевский сообщил, что для изучения инцидента в главном командовании ВВС создана специальная комиссия, которая "проведет проверку подготовки и проведения полета". По его данным, Ил-76 совершал плановый полет по маршруту с аэродрома "Чкаловск" (Калининград) на один из аэродромов в Тверской области, используя бортовые средства навигации.

Лента.ру