Янукович послал телеграмму российскому премьер-министру

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ направил поздравительную телеграмму Виктору ЗУБКОВУ по случаю его назначения на должность главы правительства Российской Федерации.

„В Украине искренне заинтересованы в насущной необходимости динамичного развития и всестороннего углубления наших отношений, успешном преодолении всего того, что стоит на пути результативного и плодотворного сотрудничества в интересах наших стран и народов”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ в поздравительной телеграмме, сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров Украины.

По убеждению украинского премьера, “достигнутые Украиной и Россией успехи на пути укрепления национальных экономик открывают новые возможности для углубления двустороннего сотрудничества по всем важным направлениям. Лучшим подтверждением этому является существенное увеличение товарооборота между нашими странами”.

В.ЯНУКОВИЧ особо отметил готовность правительства Украины полностью способствовать дальнейшему расширению сотрудничества, укреплению позитивных тенденций во взаимоотношениях Украины и России как стратегических партнеров.

“Искренне убежден, что дружеские связи между нашими правительствами будут только крепнуть, развиваться и приносить реальную пользу гражданам Украины и России”, говорится в поздравлении.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал успешной работы правительству России под руководством В.ЗУБКОВА.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 сентября, Госдума РФ дала согласие на назначение В.ЗУБКОВА на пост премьера, после чего Президент России Владимир ПУТИН подписал соответствующий указ.