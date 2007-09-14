Путин: на президентство в России могут претендовать 5 человек

Президент России Владимир Путин заявил, что есть пять человек, которые могут претендовать на победу на президентских выборах в марте 2008 года. Он также отметил, что новый премьер-министр Виктор Зубков является одним из реальных претендентов на пост главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

"Год-полтора назад говорили, что голое поле, некого выбирать. Сейчас минимум уже пять человек, которые могут претендовать на должность президента и могут быть выбраны, - подчеркнул глава государства. - Хорошо, что появился еще один человек (т.е. Зубков. - Ред.), и у граждан России будет из кого выбирать".