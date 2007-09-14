Джордж Буш объявил о постепенном выводе войск из Ирака

В четверг вечером президент США Джордж Буш, выступая в прямом эфире американских телеканалов, объявил о планах вывести из Ирака около 21 тысячи военных к середине 2008 года. Как передает Лента.русо ссылкой на AFP, Буш отказался от полного вывода войск, который, по его мнению, обрек бы на неудачу "союзника, борющегося за выживание".

По словам президента, чем более успешными будут действия американского контингента в Ираке, тем больше солдат смогут вернуться домой. Члены Демократической партии считают, что Буш лишь внешне учел антивоенные настроения в США - после обещанного сокращения войск от нынешних 169 тысяч останется примерно столько же, сколько было в декабре 2006 года, до расширения американского военного присутствия в стране.

В своей речи Джордж Буш заявил, что иракские лидеры настроены на долговременное сотрудничество с США, однако признал, что не удовлетворен темпами реформ в Ираке и неспособностью властей остановить межконфессиональные конфликты.

Президент США также призвал Иран и Сирию прекратить деятельность, направленную на ослабление правительства Ирака, и добавил, что "свободный Ирак встанет на пути деструктивных амбиций Ирана". Напомним, в последнее время в СМИ появились подробности антииранской компании, якобы разрабатываемой американским руководством.