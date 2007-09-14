McLaren лишен очков и оштрафован на 100 млн. долларов

Всемирный совет по автоспорту принял решение исключить команду McLaren из борьбы за Кубок конструкторов в чемпионате мира по "Формуле-1" нынешнего года. Английская конюшня лишена всех набранных очков и оштрафована на 100 миллионов долларов за промышленный шпионаж в отношении Ferrari, сообщает сайт телекомпании ITV.

Обсуждение степени наказания McLaren 26 членами Всемирного совета продолжалось более девяти часов. В результате было принято решение о том, что команда из Уокинга виновна в получении незаконным путем секретной информации, принадлежащей Ferrari.

В оставшихся четырех гонках сезона McLaren не сможет заработать зачетные очки в Кубке конструкторов. Кроме того, в декабре команда обязана будет представить на техническую экспертизу FIA (Международная федерация автоспорта) болид, разработанный к сезону 2008 года. Стоит также отметить, что штраф, наложенный на McLaren, является крупнейшим в истории автогонок.

Пилоты команды, Льюис Гамильтон и Фернандо Алонсо, наказания не понесли и смогут продолжить борьбу за победу в чемпионате мира. Сейчас англичанин на три очка опережает испанца в общем зачете (92 против 89).

С учетом принятого решения, обладателем Кубка конструкторов 2007 года фактически стала команда Ferrari, на счету которой 143 очка. У занимающей теперь второе место BMW-Sauber 86 очков.

McLaren оставлено право подать апелляцию на принятое решение.

Лента.ру