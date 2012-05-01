Спецназ прервал показ фильма "Последний диктатор Европы"

В понедельник вечером, как сообщает Би-би-си, в помещении планировался просмотр снятого в Британии фильма "Последний диктатор Европы".

Сеанс, на который получили приглашение зрители, так и не начался - около семи вечера, выбив дверь, в помещение ворвались бойцы спецназа и задержали присутствовавших.

Как сообщает правозащитница Анастасия Лойко, задержанные доставлены в райотдел Советского района белорусской столицы для объяснений и дактилоскопии.

Среди задержанных, по словам правозащитницы, есть несовершеннолетние. Арестована ли копия фильма, неизвестно.