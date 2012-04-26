Лукашенко: Если мы не нужны ЕС, то будем искать счастье дальше

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, об этом заявил сегодня Президент Александр Лукашенко во время посещения белорусских регионов, пострадавших от аварии на ЧАЭС.

«Вот если бы европейцы понимали, что санкции действуют и нас можно наклонить в ту сторону, в которую они хотят, вы думаете, они бы от них отказались? Никогда. Они бы нас давили, на колени ставили, потом бы еще закопали по колено в землю, а может и глубже. Наверное, поняли, что санкции – это путь в никуда, это бесперспективно. Они, наверное, поняли, что Беларусь им нужна», - отметил Президент Беларуси.

А.Лукашенко напомнил, что в Беларуси принято решение с более укрепленных западных границ перебросить часть сил на южное направление.

«Сейчас мы в основном контролируем те вопросы, которые интересуют Беларусь, и работаем в основном с контролем на въезд в страну. Уже сопредельные государства обратились к нам: помогите, вы же практически открыли границу. Но у нас нет денег. Да, я могу увеличить количество таможенных и пограничных постов, но вы, пожалуйста, нам заплатите», - подчеркнул А.Лукашенко.

По его словам, когда Беларусь ослабила контроль на выезд в Европу, на Западе получили целую волну мигрантов из Афганистана, Пакистана, Азии.

А.Лукашенко также сообщил, что Беларусь договорилась с Украиной об увеличении объемов поставок через южные порты.

«Если мы не нужны в странах ЕС, то мы будем искать свое счастье дальше», - сказал Президент Беларуси.

Он также отметил, что Беларусь готова в любой момент сесть за стол переговоров с Евросоюзом.