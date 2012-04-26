Назарбаев назначил нового посла в Украине
01:14, 26 апреля 2012Мир
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил послом в Украине Заутбека Турисбекова.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента Казахстана.
«Турисбеков Заутбек Каусбекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Украине, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Российской Федерации», - говорится в сообщении.
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