Назарбаев назначил нового посла в Украине

01:14, 26 апреля 2012
Мир
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил послом в Украине Заутбека Турисбекова.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

«Турисбеков Заутбек Каусбекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Украине, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Российской Федерации», - говорится в сообщении.

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