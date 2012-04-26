Назарбаев назначил нового посла в Украине

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

«Турисбеков Заутбек Каусбекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Украине, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Российской Федерации», - говорится в сообщении.