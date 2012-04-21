Карел Шварценберг: Оранжевая революция двигает Украину вперед

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на 5-ом Киевском форуме безопасности «Демократия – слово или ценность? Роль демократизации в глобальных процессах безопасности».

По словам К.Шварценберга, несмотря на все разочарования, революция двигает страну вперед. “Маятник колеблется из стороны в сторону, мы не можем ожидать, что если одна революция прошла, то свобода придет навечно”, – сказал он.

При этом, по мнению руководителя МИД Чехии, гражданам следует быть особо осторожными после революции, следить, чтобы революция не привела к тирании. Один лишь энтузиазм не изменит страну - для этого необходимо работать каждый день, сказал К.Шварценберг.

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Карел Шварценберг (князь Шварценберг, герцог Крумловский, ландграф Клеттгау, граф Зульц) — министр иностранных дел Чехии в 2007-2009 и с 2010 года. Имеет двойное гражданство - Чехии и Швейцарии, глава княжеского рода Шварценбергов. Учился в университетах Вены, Мюнхена и Граца. В 1984-1990 возглавлял Хельсинкский правозащитный комитет, в 1990-1992 - управляющий делами президента Чехословакии Вацлава Гавела.



По данным на апрель 2010 года, он самый богатый политик Чехии, что, по словам самого Шварценберга, делает его самым честным и неподкупным политиком в стране, поскольку ему не нужны взятки.