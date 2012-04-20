Украина отправит в Афганистан человека с собакой

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил журналистам после заседания министров иностранных дел стран-участников Международных сил содействия безопасности в Афганистане под командованием НАТО (ISAF) министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

Таким образом, общее количество украинских военнослужащих в Афганистане достигнет 23 лиц.

«Мы отправляем в ближайшее время в состав Международных сил содействия безопасности в Афганистане еще одного военнослужащего, являющегося специалистом-кинологом, который специализируется на разминировании взрывных устройств», - сказал министр.

В Миссии Украины при НАТО уточнили, что речь идет о представителе Центра разминирования Вооруженных сил Украины в Каменец-Подольском.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в составе ISAF принимают участие 22 украинских военнослужащих, среди которых есть специалисты по разминированию, военные медики, советники армейской авиации и штабные офицеры.