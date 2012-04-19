Бессмертный: Шацкие озера губит бизнесмен, близкий к Лукашенко

Об этом на пресс-конференции, посвященной непоправимому экологическому ущербу Шацким озерам и всему Полесью, сказал бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь (2010-2011) Роман Бессмертный.

“Обращение в Международный суд, применение экономических санкций является абсолютно уместным в этой ситуации”, - отметил экс-посол.

Р.Бессмертный также отметил, что во время ряда заседаний правительственной украинско-белорусской комиссии обсуждалась эта проблема. По его словам, “даже в сводном документе, который был выработан после визита Президента Украины Виктора Януковича в Минск летом 2010 году, эта позиция также значилась”. Экс-посол уточнил, что белорусская сторона обязывалась “прекратить разработку второго этапа карьера”. Р.Бессмертный отметил, что хотя украинская сторона и выполнила свои обязательства и предоставила свои кандидатуры для вхождения в создаваемую совместную комиссию и предложила методологию оценки нанесенного ущерба при освоении Беларусью Хотиславского месторождения мела, белорусская сторона даже по этому поводу “официального ответа не дала”.

“Почему так себя ведет белорусская сторона? Вы, знаете, что в любом деле есть пароль. Этим паролем в деле Хотиславского месторождения являются два слова: первое слово - это имя человека - Юрий Чиж, а второе - это название фирмы “Трайпл”. Это человек, который принадлежит к числу «придворных бизнесменов» президента Лукашенко”, - подчеркнул Р.Бессмертный. При этом он добавил, что “сколько бы украинские президенты - Кучма, Ющенко, Янукович – ни поднимали этот вопрос, он упирается в одну проблему, поскольку это на сегодняшний день является частью семейного бизнеса, поэтому дискуссию на эту тему вести очень сложно”.

Р.Бессмертный также сказал, что договоренности между Украиной и Беларусью не выполняются, поэтому “освоение и разработка карьера идет полным ходом”, а заверение белорусской стороны, что “там ничего не делается, что проведены какие-то гидрологические мероприятия, то все, мягко говоря неправда - добыча идет полным ходом и что самое опасное в этой ситуации – происходит углубление карьера”.

По убеждению Р.Бессмертного, “продолжение таких работ в зоне Полесья таит в себе колоссальную опасность не только для самого Полесья”, а и для территории других стран.

При этом Р.Бессмертный считает, что эту проблему можно решить. По его словам, это можно сделать в трехстороннем диалоге – Польша, Украина и Беларусь, путем присоединения “украинских и белорусских территорий этой зоны к гидробиологическому атмосферному заповеднику, которым сегодня признана ЮНЕСКО часть западного Полесья территории Польши”, поскольку тогда все работы на этих территориях будут прекращены. “Но, я должен это сказать, при сохранении нынешнего политического режима в Беларуси - это невозможно”, - добавил Р.Бессмертный.

Ведущий научный сотрудник Института гидробиологии НАНУ Владимир Щербак отметил, что вследствие деятельности Хотиславского карьера перед Полесьем встало достаточно много угроз. В частности, по его словам, будет происходить омеление Шацких озер. Он отметил, что в озерах, расположенных на расстоянии 12-17 километров от этого карьера, водообмен уменьшился в 2,8-5 раз, то есть “мы имеем четкий сигнал о том, что идет негативное влияние на окружающую среду Украины”. В.Щербак также сказал, что существует большая угроза потери как растительного, так и животного мира, часть которых занесена в Красную книгу.

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Как сообщал УНИАН, на брифинге в Киеве заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Игорь Вильдман заявил о том, что власть Украины не разделяет оптимизма Беларуси, которая считает, что все риски от добычи мела в карьере учтены и минимизированы.

По его словам, Украина надеется к середине мая урегулировать экологический конфликт с Беларусью, касающийся загрязнения Шацких озер.

Ученые отмечают, что несмотря на утверждение белорусской стороны о том, что все риски от добычи мела в Хотиславском карьере, расположенном в 20 километрах от озера Свитязь, учтены и минимизированы, существует угроза экологической катастрофы.

Шацкие озера - группа из более чем 30 озер в Волынской области, в междуречье Припяти и Западного Буга. Для охраны редких природных комплексов в районе Шацких озер в 1983 году был создан Шацкий национальный парк площадью 32,500 га.