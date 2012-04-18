Польша предлагает Украине обменяться молодежью

Об этом УНИАН сообщили в польском Министерстве образования (MEN), отмечая, что соответствующий проект договора с самым большим своим непосредственным восточным соседом был передан украинскому Министерству по делам семьи, молодежи и спорта еще в 2009 году.

«Проект предусматривает создание Совета фонда и с обеих сторон управленческих институтов, которые были бы ответственны за административные и организационные работы. Деятельность фонда была бы финансирована за средства бюджетов двух государств», - отметили в польском министерстве.

Пресс-служба, отвечая на запрос агентства, не уточнила, какой мог бы быть бюджет создаваемого фонда и сколько молодых людей могли бы принять участие в проектах обмена.

«В процессе дальнейшей работы над проектом можно будет определить размер возможного дофинансирования, количество учащихся и сроки подписания договора», - отметили в министерстве, подчеркнув, что пока не получили ответа на свое предложение от украинской стороны.

Пресс-служба также сообщила, что Польша реализует программы обмена молодежи - на основании межправительственных договоров - с самым большим непосредственным своим западным соседом, Германией (с 1991 года) и с северным соседом - Литвой (с 2007 года).

По данным организации польско-немецкого молодежного сотрудничества (PNWM), которая реализует молодежные обмены между Польшей и Германией, в 2010 году на ее проекты было выделено 8,5 миллиона евро (5 млн. евро выделил немецкое, а 3,5 млн. евро польское правительство).

С 1991 года в молодежных проектах PNWM приняли участие свыше 2 миллионов человек, в том числе, свыше 100 тысяч в прошлом году.

Представитель польской организации FRSE, которая реализует молодежные обмены между Польшей и Литвой, Эвелина Милонь сообщила УНИАН, что прошлогодний бюджет проектов составил около 200 тысяч евро, 80% которого профинансировало польское правительство.

«Мы стремимся к тому, чтобы проект финансировался поровну, а нынешняя разница возникает из-за кризиса в Литве», - сказала собеседник агентства.

Она добавила, что с начала деятельности фонда в проектах организации приняло участие, по меньшей мере, 5 тысяч молодых людей.

Справка УНИАН. Проект молодежных обменов между Украиной и Польшей с 2006 по 2008 год реализовывал польско-украинский фонд PAUCI в рамках программы Polska Pomoc польского Министерства иностранных дел, которое, однако, в 2009 году вычеркнуло этот проект из числа приоритетных.

За три года реализации проекта в нем приняли участие около 2,5 тысяч молодых людей из 150 украинских и польских школ.