Объявлены лауреаты Пулитцеровской премии

Победителями в категории "Лучшее журналистское расследование" стали информационное агентство AP и газета The Seattle Times.

Корреспонденты AP, как передает ИТАР-ТАСС, удостоились престижной награды за проведение собственного расследования, в ходе которого выяснилось, что в рамках борьбы с терроризмом полиция Нью-Йорка в течение нескольких лет вела массовую слежку за мусульманами крупнейшего американского мегаполиса.

Как оказалось, с помощью ЦРУ нью-йоркские стражи порядка разработали программы слежки, охватывающие все аспекты жизни мусульман, не замеченных ни в какой противоправной деятельности.

Seattle Times, в свою очередь, получила премию за серию репортажей о случайной передозировке метадоном среди пациентов с хроническими заболеваниями.

Одна из старейших в США ежедневных газет The Philadelphia Inquirer удостоилась награды в престижной категории "За служение обществу" за материалы о насилии в городских школах.

Свой первый "Пулитцер" - в номинации "Лучший национальный репортаж" - получила интернет-газета The Huffington Post за серию статей о проблемах, с которыми сталкиваются американские ветераны, получившие ранения в Ираке и Афганистане.

Влиятельная газета The New York Times удостоилась награды сразу в двух категориях - "Объясняющий репортаж" и "Международный репортаж".

В номинации "За освещение местных новостей" лауреатом оказалась газета The Patriot News из города Харрисбург (штат Пенсильвания) за освещение сексуального скандала, в котором оказался замешан легендарный американский футбольтный тренер Джо Патерно.

Премия была присуждена в 13 журналистских, а также шести художественных категориях - за лучшее драматическое, историческое, биографическое, научно-популярное, стихотворное и музыкальное произведение.

В частности, лучшей биографией была признана книга профессора Йельского университета Джона Льюиса Гэддиса "Джордж Кеннан: американская жизнь", а лучших в номинациях "Лучший редакционный комментарий" и "Лучшее художественное произведение" в этом году выявить не удалось.

Торжественная церемония вручения премий, по традиции, состоится в нью-йоркском Колумбийском университете в первый понедельник мая - в этом году – 7 мая, отмечает NEWSru.

Самая почетная в Соединенных Штатах награда за журналистский труд была учреждена газетным магнатом Джозефом Пулитцером (1847-1911). Согласно его завещанию, на специально оставленные 2 млн долларов был основан фонд его имени.

С 1917 года премия присуждается ежегодно по двум десяткам категорий в области журналистики, литературы, музыки и театра. Денежный приз составляет 10 тысяч долларов.

Исключением является награда "За служение обществу", которая не имеет денежного выражения, - ее лауреат получает золотую медаль.

Пулитцеровский комитет не рассматривает автоматически все работы, опубликованные в течение года, а только те, авторы которых были заявлены для участия в конкурсе.