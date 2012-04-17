Создание европейского рейтингового агентства отложили из-за нехватки средств

Как сегодня сообщает газета Financial Times Deutschland, консалтинговая компания Roland Berger, которой поручено изучить возможности создания агентства, объявила, что собрать стартовый капитал в размере 300 млн евро не удалось, передает Deutsche Welle.

Компания надеялась получить деньги от крупных немецких и французских банков, однако они не проявили заинтересованности. Тем не менее, полностью отказываться от проекта Roland Berger не намерена. Небольшая группа экспертов продолжит работу в этом направлении. Средства для них выделили инвесторы из финансового сектора.

В настоящее время на рынках действует большая тройка рейтинговых агентств - Standard & Poor`s (S&P), Moody`s и Fitch. В Европе «тройку», действующую в США, в последнее время подвергают критике. Их обвиняют не только в том, что своими не всегда правильными оценками они способствовали обострению кризиса. Европейцы также считают, что рейтинговые агентства сыграли негативную роль в драматической ситуации, когда предпринимались попытки спасения таких стран еврозоны, как Греция, Португалия и Ирландия, оказавшиеся в долговом кризисе.