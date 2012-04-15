В Беларуси освобождён из колонии Дмитрий Бондаренко
12:44, 15 апреля 2012Мир
1348 0
В Беларуси освобождён из колонии еще один оппозиционер - Дмитрий Бондаренко, который был доверенным лицом экс-кандидата в Президенты Беларуси Андрея Санникова.
Андрей Санников, Дмитрий Бондаренко. 19 декабря 2010 года, площадь Независимости в Минске, фото euroradio.fm
Об этом сегодня сообщила супруга Д.Бондаренко, передает Радио «Свобода».
Ранее на свободу вышел бывший кандидат на пост Президента на выборах 2010 года А.Санников.
Обоих помиловал Президент страны Александр Лукашенко.
Оппозиционеры были осуждены за участие в массовой акции протеста 19 декабря 2010 года. Манифестанты утверждали, что итоги президентских выборов в Беларуси, на которых победил А.Лукашенко, были сфальсифицированы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter