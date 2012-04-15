В Беларуси освобождён из колонии Дмитрий Бондаренко

Об этом сегодня сообщила супруга Д.Бондаренко, передает Радио «Свобода».

Ранее на свободу вышел бывший кандидат на пост Президента на выборах 2010 года А.Санников.

Обоих помиловал Президент страны Александр Лукашенко.

Оппозиционеры были осуждены за участие в массовой акции протеста 19 декабря 2010 года. Манифестанты утверждали, что итоги президентских выборов в Беларуси, на которых победил А.Лукашенко, были сфальсифицированы.