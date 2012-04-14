Американские нацисты теперь имеют своего лоббиста в органах власти

Теперь у него есть право встречаться с официальными лицами в Вашингтоне, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Джон Боулз планирует бороться за "соблюдение политических прав и равный доступ граждан к избирательному процессу".

Представитель неонацистов полагает, что его единомышленникам не дают бороться за выборные должности, цитирует «Лента.ру» газету Конгресса США.

Помимо этого, Дж.Боулз собирается заняться правами человека, здравоохранением и иммиграцией. Что касается "чистоты расы", специально поднимать эту тему он не намерен, отмечает издание.

После регистрации в Сенате и Палате представителей представитель неонацистов получил право проводить в Вашингтоне официальные встречи.

4 года назад Дж.Боулз выдвигал свою кандидатуру на выборах Президента США. По данным американских СМИ, он представлял Национал-социалистическое движение.

Сейчас политик отказался от социалистической составляющей своей идеологии - американцы, по его словам, плохо понимают, что такое социализм.

Американская нацистская партия существует в США с 1959 года. Ее политическая платформа основана на расистских и нацистских принципах, а также отрицании Холокоста.