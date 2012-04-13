В Нью-Йорке несколько сотен человек эвакуировали из-за игрушечной гранаты

Как сообщает ИТАР-ТАСС, по словам официальных представителей экстренных служб Нью-Йорка, причиной тревоги стал подозрительный предмет, который оказался игрушечной гранатой.

Сверток, доставленный курьером "Федекс", вызвал подозрение одного из сотрудников безопасности офисного здания, известного как ВТЦ-2.

В ходе просвечивания посылки охранник заметил предмет, по форме напоминающий гранату, после чего были вызваны саперы и начался вывод людей из здания. Из соображений безопасности были также эвакуированы люди из соседнего дома.

ВТЦ на Манхеттене является объектом, на котором введены повышенные меры безопасности. За последние 20 лет комплекс офисных зданий дважды подвергался атакам террористов - в 1993 и 2001 годах. В результате последнего погибли около 3 тысяч человек и были разрушены два небоскреба ВТЦ.