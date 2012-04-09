США отправили к берегам Ирана второй авианосец и ударную группу

Как пишет "Гаарец", она встанет на боевое дежурство вместе с аналогичной группой во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" (USS Abraham Lincoln).

Представитель командования Пятого флота ВМС США Эми Деррик-Фрост заявила, что за последние десять лет сразу два авианосца присутствовали в акватории Персидского залива лишь четыре раза. При этом она отказалась связывать происходящее с Ираном, пояснив, что авианосцы занимаются поддержкой действий американских военных в Афганистане и борьбой с пиратством у берегов Сомали.

Как сообщает Лента.ru, ранее американцы осуществляли воздушную поддержку операций в Афганистане и боролись с пиратами, размещая авианосцы в Аравийском море, откуда и до Сомали, и до Афганистана добираться ближе и удобнее, чем из Персидского залива.

В феврале 2012 года ударная группа "Энтерпрайза" провела учения у берегов Флориды , в ходе которых отрабатывались ее действия во время войны с Ираном.

Второй авианосец пришел в залив за несколько дней до начала переговоров по иранской ядерной программе, которые должны начаться в субботу в Турции. Ожидается, что в ходе этих переговоров страны Запада в жесткой форме потребуют, чтобы Тегеран отказался от дальнейшего обогащения урана. В противном случае Иран может столкнуться с новыми, более суровыми санкциями.

Между тем, иранские официальные лица уже заявили, что не собираются закрывать свои ядерные объекты, а также не намерены отказываться от права на обогащение ядерного топлива.

Израиль, подозревающий Иран в работах по созданию ядерного оружия, заявлял о готовности применить любые средства для недопущения этого. США и другие страны Запада, разделяя озабоченность Тель-Авива, отмечают, что военная операция против Ирана является чрезмерно жесткой мерой, по крайней мере, на данном этапе.