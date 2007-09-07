Россия заручилась поддержкой США для скорейшего вступления в ВТО

Россия заручилась поддержкой США скорейшего вступления РФ во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Об этом заявил сегодня журналистам министр экономического развития и торговли РФ Герман ГРЕФ, передает РИА «Новости».

"Те переговоры, которые прошли с целым рядом стран, в первую очередь с США, показали конструктив, с которым воспринимают эту цель (скорейшее вступление РФ в ВТО) наши партнеры. Самое главное наметили совместный график дальнейшего движения к этой цели, и этот график одобрен как нашими американскими партнерами, так и руководителями Всемирной торговой организации", - сказал Г.ГРЕФ по итогам встречи Президентов России и США в Сиднее.

Он отметил, что России осталось завершить двусторонние переговоры по ВТО с Камбоджей и Саудовской Аравией.

Кроме этого, по его словам, Россия в сентябре проведет с Грузией новый раунд консультаций по урегулированию вопроса о вступлении РФ в ВТО.

"Мы провели несколько раундов консультаций с нашими грузинскими коллегами, и еще намечены такие консультации на сентябрь. Будем очень надеяться, что из плоскости политической позиция Грузии трансформируется в прагматическую", - сказал Г.ГРЕФ.

Россия и Грузия несколько лет назад завершили переговоры в рамках ВТО, однако затем Грузия на фоне обострения российско-грузинских отношений отозвала свою подпись под уже согласованным документом.

Г.ГРЕФ назвал неконструктивными попытки помешать процессу вступления России в ВТО. "Будем надеяться, что позиция Грузии изменится", - сказал он.

Между тем накануне министр сообщил, что, хотя Россия и ее торговые партнеры нацелены на завершение всех переговоров по присоединению страны к ВТО до конца 2007 года, вступить в организацию в этом году, как планировалось ранее, она уже не успеет.