Россия обменяла 10 своих "шпионов" на четырех западных

В России будут освобождены четыре человека, обвиняемых в шпионаже против РФ, которые будут обменяны на "русских шпионов", признавших свою вину в нью-йоркском суде. Об этом сообщили источники в администрации президента США Барака Обамы, пишет РосБизнесКонсалтинг. Имена тех, кто будет освобожден, не сообщаются. В их число может войти российский ученый Игорь Сутягин и, возможно, Сергей Скрипаль, бывший полковник ГРУ.

Со своей стороны пресс-служба Кремля сообщила, что Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о помиловании четырех лиц, ранее осужденных в РФ, в том числе Игоря Сутягина.

Накануне появилась информация, что И.Сутягин, осужденный в России за шпионаж в пользу иностранной разведки, доставлен из Москвы в Вену в рамках предполагаемой операции по "обмену шпионами" между Россией и США. Ранее в американских и российских СМИ появилась неофициальная информация о том, что И.Сутягин, отбывавший наказание в исправительной колонии в Архангельской области, на днях переведенный в Москву и может быть обменен на одного из фигурантов "шпионского скандала" между Россией и США Анну Чепмэн (Чапман).

В пятницу 9 июля судья на процессе по делу десяти "русских шпионов" распорядился немедленно их депортировать, сообщает France-Presse. Им запрещено предпринимать попытки вернуться в США.

Майкл Зоттоли, Патрисия Миллз, Михаил Семенко, Анна Чапман, Вики Пелаес, Хуан Ласаро, Ричард и Синтия Мерфи, Дональд Хитфилд и Трэйси Фоули были приговорены к срокам, которые отбыли в заключении с момента ареста 27 июня 2010 года, уточняет агентство Associated Press. Обвинения в отмывании денег с них сняты, добавляет агентство Reuters.

Ранее все десять признали себя виновными в сговоре с целью действовать в качестве незарегистрированных агентов иностранного государства.