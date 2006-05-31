Фракция БЮТ получила большинство в Винницком горсовете
15:46, 31 мая 2006Мир
359
Вне фракций остались коммунисты и Регионы
Депутаты Винницкого городского совета создали три фракции.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил мэр города Винница Владимир ГРОЙСМАН.
По его словам, 7 депутатов, избранных по списку партии "Народный союз Наша Украина", и 3 депутата от партии "Вече" создали фракцию "Наша Украина", 27 депутатов создали фракцию Блока Юлии Тимошенко и 5 - фракцию Социалистической партии.
По словам В.ГРОЙСМАНА, не задействованными во фракциях остались 4 депутата от Партии регионов и 3 – от Коммунистической партии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter