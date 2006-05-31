Фракция БЮТ получила большинство в Винницком горсовете

Депутаты Винницкого городского совета создали три фракции.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил мэр города Винница Владимир ГРОЙСМАН.

По его словам, 7 депутатов, избранных по списку партии "Народный союз Наша Украина", и 3 депутата от партии "Вече" создали фракцию "Наша Украина", 27 депутатов создали фракцию Блока Юлии Тимошенко и 5 - фракцию Социалистической партии.

По словам В.ГРОЙСМАНА, не задействованными во фракциях остались 4 депутата от Партии регионов и 3 – от Коммунистической партии.