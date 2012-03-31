Зарубинский: больше всего Украине мешает Германия

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал народный депутат Олег Зарубинский сегодня в Варшаве.

Он назвал главным препятствием для подписания соглашения позицию Германии, которая отстаивает в Евросоюзе интересы России.

О.Зарубинский назвал дело Ю.Тимошенко лишь поводом для того, чтобы не подписывать соглашение, отметив, что ЕС использует документ для «давления на Украину».

«Не было бы Тимошенко, они бы другой (повод) придумали… Альтруизма во внешней политике нет, это все сказочки. Каждый исходит из своих эгоистичных интересов», - сказал депутат.

По его словам, европейские политики считают Ю.Тимошенко лучшим для себя партнером, чем нынешнего Президента Украины Виктора Януковича.

Как сказал О.Зарубинский, Евросоюз однозначно не подпишет Соглашение об ассоциации до завершения предстоящих парламентских выборов в Украине. Однако он не исключает такой возможности после выборов. «После выборов это возможно, потому что подписание – это еще не вступление в силу, - сказал депутат, отметив, что окончательно документ вступит в силу после ратификации, в частности, национальными парламентами государств - членов ЕС.

О.Зарубинский назвал себя сторонником скорейшего подписания соглашения, поскольку, по его словам, Украине лучше интегрироваться с более прогрессивным миром, к которому принадлежит Европа, а не с Востоком.