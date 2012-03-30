В Москве застрелился бывший руководитель советской внешней разведки

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«Сегодня в собственной квартире по улице 2-й Тверской-Ямской в Москве обнаружено тело 77-летнего бывшего руководителя советской внешней разведки генерала Леонида Шебаршина», - говорится в сообщении.

По данному факту начата процессуальная проверка.

Рядом с телом Л.Шебаршина обнаружено его наградное огнестрельное оружие. По предварительным данным, он мог совершить самоубийство.