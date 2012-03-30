В Москве застрелился бывший руководитель советской внешней разведки
17:44, 30 марта 2012Мир
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В Москве совершил самоубийство бывший руководитель советской внешней разведки Леонид Шебаршин.
Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.
«Сегодня в собственной квартире по улице 2-й Тверской-Ямской в Москве обнаружено тело 77-летнего бывшего руководителя советской внешней разведки генерала Леонида Шебаршина», - говорится в сообщении.
По данному факту начата процессуальная проверка.
Рядом с телом Л.Шебаршина обнаружено его наградное огнестрельное оружие. По предварительным данным, он мог совершить самоубийство.
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