В Польше автобус столкнулся с грузовиком: 8 погибших, 10 пострадавших

Вечером в среду автобус столкнулся с грузовиком около города Живец на юге Польши, в результате чего восемь человек погибли, сообщает Газета.Ru.

В результате ДТП также серьезно пострадали восемь человек. Среди погибших шахтеры и водитель их автобуса, шофер же грузовика, который перевозил древесину, почти не пострадал.

На месте происшествия погибли семь человек, еще один умер по пути в больницу.