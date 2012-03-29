В Польше автобус столкнулся с грузовиком: 8 погибших, 10 пострадавших
10:13, 29 марта 2012Мир
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Среди погибших шахтеры и водитель их автобуса, шофер грузовика почти не пострадал.
Вечером в среду автобус столкнулся с грузовиком около города Живец на юге Польши, в результате чего восемь человек погибли, сообщает Газета.Ru.
В результате ДТП также серьезно пострадали восемь человек. Среди погибших шахтеры и водитель их автобуса, шофер же грузовика, который перевозил древесину, почти не пострадал.
На месте происшествия погибли семь человек, еще один умер по пути в больницу.
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