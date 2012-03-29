Депутат Европарламента разбил идею "третьего пути" Украины

Депутат Европарламента Павел Залевски (группа народных партий, Польша) считает малореальным третий путь для Украины, предложенный министром иностранных дел Украины Константином Грищенко в статье для еженедельника “Зеркало недели” в начале марта.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом депутат заявил, выступая на конференции “Следующие шаги в украинской интеграции к ЕС”, организованной фондом Наталии Королевской.

“Не ищите третьего пути, сконцентрируйтесь на реформах, на использовании европейских стандартов. Это будет выгодно для всех: и для тех, кто борется сейчас за выживание, и для тех, кто 20 лет пользовался плодами экономики”, - сказал депутат.

Он отметил, что в своей статье украинский министр предлагает искать третий путь в сотрудничестве не с Европейским Союзом и не с Россией, а с другими странами мира, такими как Китай или арабские страны. Вместе с тем, по словам П.Залевски, уже в этом году украинскому правительству понадобятся деньги для поддержки финансовой стабильности в стране.

“Если не будет прогресса в отношениях с ЕС, правительству придется искать их еще где-то. Не думаю, что реалистичными будут поиски в России”, - сказал П.Залевски, отметив, что Россия может требовать в обмен очень много.

Он также назвал малореальной возможность получения денег в Китае, даже путем введения рынка земли и продажи земель сельскохозяйственного назначения. Депутат считает, что Китай вряд ли захочет портить отношения с Россией из-за Украины.

П.Залевски также обратил внимание на тот факт, что на сегодняшний день большинство украинцев выступают за присоединение к Евросоюзу, и выразил убеждение в том, что правительству в любом случае не удастся проводить другую политику продолжительное время.