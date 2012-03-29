Депутат Европарламента разбил идею "третьего пути" Украины
Депутат Европарламента Павел Залевски считает малореальным третий путь для Украины, предложенный министром иностранных дел Украины Константином Грищенко
Депутат Европарламента Павел Залевски (группа народных партий, Польша) считает малореальным третий путь для Украины, предложенный министром иностранных дел Украины Константином Грищенко в статье для еженедельника “Зеркало недели” в начале марта.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом депутат заявил, выступая на конференции “Следующие шаги в украинской интеграции к ЕС”, организованной фондом Наталии Королевской.
“Не ищите третьего пути, сконцентрируйтесь на реформах, на использовании европейских стандартов. Это будет выгодно для всех: и для тех, кто борется сейчас за выживание, и для тех, кто 20 лет пользовался плодами экономики”, - сказал депутат.
Он отметил, что в своей статье украинский министр предлагает искать третий путь в сотрудничестве не с Европейским Союзом и не с Россией, а с другими странами мира, такими как Китай или арабские страны. Вместе с тем, по словам П.Залевски, уже в этом году украинскому правительству понадобятся деньги для поддержки финансовой стабильности в стране.
“Если не будет прогресса в отношениях с ЕС, правительству придется искать их еще где-то. Не думаю, что реалистичными будут поиски в России”, - сказал П.Залевски, отметив, что Россия может требовать в обмен очень много.
Он также назвал малореальной возможность получения денег в Китае, даже путем введения рынка земли и продажи земель сельскохозяйственного назначения. Депутат считает, что Китай вряд ли захочет портить отношения с Россией из-за Украины.
П.Залевски также обратил внимание на тот факт, что на сегодняшний день большинство украинцев выступают за присоединение к Евросоюзу, и выразил убеждение в том, что правительству в любом случае не удастся проводить другую политику продолжительное время.