Обама: у Ирана осталось мало времени

Президент США Барак Обама предостерег Иран, что времени на выход из тупика из-за ядерной программы Тегерана осталось мало.

"Еще есть время решить это дипломатическим путем, - заявил Обама в своем выступлении перед студентами в Сеуле в преддверии открытия саммита по ядерной безопасности, - но времени мало. Иран должен действовать со всей серьезностью и срочно, как того требует момент".

"Сегодня я буду встречаться с лидерами России и Китая, поскольку мы работаем над созданием резолюции, в соответствии с которой Иран должен будет выполнять свои обязательства", - добавил американский президент.