Ливийские ополченцы устроили погром в турецком отеле

Участники ливийского ополчения устроили погром в турецком отеле в Триполи, сообщает CNN.



По данным телеканала, в отеле класса "люкс" Rixos до недавнего времени жил один из ополченцев - Али Дау Зинтани. Недавно администрация попросила его либо заплатить за шесть месяцев проживания, либо освободить номер. Зинтани 24 марта покинул отель, но вскоре вернулся в компании нескольких десятков вооруженных людей.



Ополченцы разбили дверь здания, ворвались внутрь и открыли огонь. В результате стрельбы, по предварительным данным, никто не пострадал, но генеральный менеджер отеля Шюкрю Кочак (Sukru Kocak) был избит и похищен, позже один из лидеров ополчения заявил, что речь шла о "вызове на допрос". Кочака освободили после того, как действия ополченцев опротестовало турецкое посольство. Председатель Национального переходного совета Ливии Мустафа Абдель Джалиль обещал прибыть в Rixos, чтобы принести официальные извинения.



Многочисленные группы ополченцев были сформированы в Ливии во время войны за свержение Муаммара Каддафи, но отказались разойтись после победы. Сами они называют среди своих задач поддержание порядка и законности, однако правозащитники, в том числе организация Human Rights Watch, обвиняют ополченцев в многочисленных преступлениях, замечает Лента.ру.



В сентябре 2011 года компания Rixos одной из первых вернулась в Ливию после гражданской войны. Турецкий отель в Триполи, как ожидается, возобновит работу в понедельник, 26 марта. Шюкрю Кочак заявил, что субботний инцидент не отразится на решении компании продолжать деятельность в Ливии.