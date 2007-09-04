Лондонское метро остановилось на трое суток

Вечером 3 сентября сотрудники метрополитена Лондона начали трехдневную забастовку.

Как сообщает телеканал Sky News, до пятницы движение поездов будет осуществляется лишь на трех из 12 линий подземки. В забастовке принимают участие 2,3 тысячи человек - членов профсоюза RMT.

Забастовка была организована профсоюзом в связи с банкротством управляющей компании лондонского метро Metronet Rail. После того, как летом в компании было введено внешнее управление, сотрудники обеспокоились возможными массовыми увольнениями, отмечает Лента.ру.

Холдинг Metronet Rail управляет девятью линиями метрополитена Лондона, среди них ключевые транспортные направления. Работники остальных трех линий не поддержали забастовку. На этих линиях руководство осуществляет компания Tube Lines Ltd.

Если бастующие не получат гарантий того, что не будут уволены, они намерены повторить забастовку в следующий понедельник, 10 сентября.

Забастовка уже привела к транспортным проблемам в Лондоне. Жители и гости британской столицы вынуждены пересаживаться на наземный транспорт, что уже во вторник может вызвать серьезные пробки в городе.