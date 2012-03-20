Молдова начала переговоры о зоне свободной торговли с ЕС

В Кишиневе стартовал первый раунд официальных переговоров по Соглашению о зоне глубокой и всеобъемлющей свободной торговли между Молдовой и Европейским союзом, который продлится до 22 марта 2012 г.



Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в Минэкономики Молдовы, делегации возглавляют замминистра экономики Октавиан Калмык и директор Департамента торговли ЕС Люк Девин (deVigne).



В ходе первого раунда будут обсуждаться, в частности, юридические аспекты будущего соглашения. Создано 13 технических групп, в рамках которых эксперты обсудят темы, касающиеся торговли товарами и услугами, конкуренции, технических барьеров в торговле, санитарных и фитосанитарных мер, таможенного администрирования, энергетики, госзакупок и т.д. Второй раунд переговоров состоится в Брюсселе в июне с.г.



Ранее премьер-министр Молдавии Владимир Филат и комиссар Европейского союза по вопросам торговли Карел Де Гухт отметили, что Соглашение о создании зоны глубокой и всеобъемлющей свободной торговли между Евросоюзом и Молдавией планируется подписать не позже сентября 2013 г.



Молдавские власти начали подготовку к переговорам по Соглашению о зоне глубокой и всеобъемлющей свободной торговли между Молдавией и ЕС в 2011г ., выполнив ряд законодательных и нормативных изменений, в соответствии с Планом действий по реализации рекомендаций Европейской комиссии по созданию зоны глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли между РМ и ЕС. Изменения касались 13 отраслей экономики.



Соглашение о свободной торговле между Молдавией и ЕС, подразумевающее зону глубокой и всеобъемлющей свободной торговли, предусматривает постепенную либерализацию торговли товарами и услугами, свободное передвижение рабочей силы, сокращение тарифов, технических и нетарифных барьеров, отмену количественных ограничений и гармонизацию законодательства Молдавии с европейским. В отличие от нынешнего одностороннего торгового режима Молдавия-Евросоюз, предоставленного Европейским союзом на ограниченный срок, Соглашение о создании зоны глубокой и всеобъемлющей свободной торговли будет многосторонним, заключенным на неограниченный период, и более выгодным, чем нынешний режим, предсказуемым для бизнеса и инвестиций на долгосрочный период.