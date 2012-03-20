Американский сержант, убивший 16 афганцев, ничего не помнит

Военнослужащий США 38-летний Роберт Бэйлс, подозреваемый в убийстве 16 мирных афганских жителей, не помнит момента предполагаемого преступления, передает телеканал СВS со ссылкой на адвоката военнослужащего Джона Брауна.

Сержант Бэйлс в прошлую пятницу был доставлен в тюрьму на территории военной базы Форт-Левенуэрт в штате Канзас, где он содержится в одиночной камере. В понедельник состоялась его первая встреча с адвокатами, которая длилась около семи часов.

"Он не помнит этого (инцидента)... он помнит начало вечера и то, что происходило потом, но события в этом промежутке стерлись из его памяти", - заявил телеканалу Браун.

Браун, заявил, что данное дело не является обычным уголовным преступлением и подтвердил возможность вынесения смертного приговора его подзащитному. Браун также выразил удивление по поводу того, что сержант, получивший черепно-мозговую травму и другие ранения во время прохождения службы в Ираке, был снова отправлен в горячую точку.

В двух деревнях в уезде Панджваи южной афганской провинции Кандагар 11 марта были расстреляны не менее 16 мирных жителей, в том числе девять детей, напоминает РИА Новости.