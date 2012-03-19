В Германии новая волна забастовок

Немецкие профсоюзы объявили о новой волне забастовок госслужащих. Требованием забастовщиков является повышение зарплаты на 6,5 процента, но не менее чем на 200 евро, тогда как представители работодателей согласны только на 3,3 процента. Первый этап забастовок прошел в начале марта.

В понедельник, 19 марта, забастовки начались в Нижней Саксонии и Бремене, передает Лента.ру. Там отказались выходить на работу сотрудники детских садов, водители автобусов и уборщики мусора. Забастовка продлится 24 часа, сообщил представитель профсоюза Ver.di Ульф БИРХ.

20 марта забастовки пройдут в Баварии, Баден-Вюртемберге и Гессене, на следующий день - в Северном Рейне-Вестфалии, а 22 марта - в Берлине, Бранденбурге, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии.

После первой волны забастовок профсоюзы и работодатели начали переговоры, однако 13 марта представитель Ver.di объявил, что они провалились. Предложение работодателей повысить зарплаты на 3,3 процента на ближайшие два года было отвергнуто. Профсоюзы подсчитали, что в пересчете на месячный оклад это будет значить увеличение зарплаты только на 1,77 процента, что даже не покрывает инфляцию. Новый этап переговоров назначен на 28-29 марта.