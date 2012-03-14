Польские пограничники говорят, что с бизнес-визами можно и путешествовать

Граждане Украины с легально полученными в польских консульствах бизнес-визами многократного использования могут ездить в другие государства Шенгенской зоны, в том числе, в туристических целях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе пограничной службы Польши (Straż graniczna, SG), отвечая на запрос агентства.

«Правомерно полученная в польских консульствах мульти-виза типа "бизнес" разрешает путешествовать по Польше и в других государствах Шенгена, в том числе, в туристических целях. Однако туристические цели не должны быть первоочередными перед бизнесовыми, которые были основанием для выдачи визы», - подчеркнула польская пограничная служба.

Министерство иностранных дел Польши сообщило агентству, что владельцы шенгенских виз могут путешествовать по территории всех 26 государств-членов Шенгенского объединения, отметив, что цель поездки, как правило, должна отвечать типу выданной визы.

«Символ визы означает общую, основную цель поездок (при многократной визе)», - отметили в министерстве, отвечая на запрос агентства.

Представитель польского МИД добавил в комментарии УНИАН, что правомерность или неправомерность использования выданной визы индивидуально определяют пограничники каждой из шенгенских государств.

«Скорее всего, были основания, на основании которых немецкие пограничники решили, что бизнес-визы украинских граждан должны были использоваться только в бизнес-, а не туристических целях», - сказал он, комментируя дело задержанных в прошлые выходные в Германии семи украинских туристов.

Он отметил, что польские пограничники "более эластично" подходят к этому делу, поскольку осознают, что невозможно одновременно иметь и бизнес, и туристическую визу, а люди иногда используют визы одновременно для обеих целей.

МИД Польши также напомнил, что легально находиться в Шенгенской зоне до 90 дней каждые полгода могут также владельцы польских национальных виз (если получили визы правомерным путем, а не на основании сфальсифицированных документов, например, для работы в Польше – УНИАН).

В министерстве отметили, что нарушители правил пребывания в государствах Шенгенской зоны могут быть вписаны пограничниками в базы лиц, которым запрещен въезд на срок от 6-ти месяцев до 3-х лет.

Как сообщал УНИАН, в прошлые выходные немецкая полиция задержала 7 украинских граждан, которые ехали автобусным туристическим туром «Львов-Дрезден-Краков», заявив, что они используют выданные им бизнес-визы не по назначению.

Польша, которая является наибольшим непосредственным западным соседом Украины и присоединилась к Шенгенской зоне в конце 2007 года, выдает украинцам больше всего виз среди всех шенгенских стран.

В прошлом году польские консульства выдали гражданам Украины 570 тысяч виз, 370 тысяч из которых были шенгенскими.