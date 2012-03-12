Участницам «панк-молебна» в Москве выдвинули обвинение

Участницам панк-группы «Pussy Riot», подозреваемым в участии в «панк-молебне» в храме Христа Спасителя в Москве, официально выдвинули обвинение в хулиганстве, сообщает Радио «Свобода», ссылаясь на их адвоката Николая Полозова.

«Только что моим подзащитным Надежде Толоконниковой и Марии Алехиной было выдвинуто официальное обвинение в совершении преступления по части 2 статьи 213 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Российской Федерации» – сказал Полозов.

Он прибавил, что следователи, согласно УПК, собирались допросить девушек уже в статусе обвиняемых, однако те отказались давать показания.

21 февраля феминистская панк-группа «Pussy Riot» устроила перфоманс у входа в алтарь храма Христа Спасителя. Девушки в цветных масках на лицах влезли на подъем алтаря и исполнили песню со словами «Богородица, Дева, Путина изгони», которая некоторыми верующими была воспринята как богохульная. Участницы акции сообщили, что их выступление было «панк-молебном».

В начале марта полиция задержала в Москве четырех вероятных активистов «Pussy Riot». Еще одна девушка и гражданский активист Петр Верзилов были допрошены в качестве свидетелей и впоследствии освобождены.

6 марта Таганский суд Москвы санкционировал арест двух предположительных участниц этой панк-группы. Девушки заявили, что не имеют отношения к «Pussy Riot» и в акции в храме не принимали участия.

Акция «Pussy Riot» вызвала широкий общественный резонанс в России. Представители руководства РПЦ и значительная часть верующих требует юридического наказания для феминисток, однако многие православные призывают простить их.