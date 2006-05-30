Россия должна сама предложить гарантии безопасности Украине

Российская сторона должна сама инициировать дополнительные гарантии безопасности Украине, а не только выступать против вступления нашей страны в НАТО. Такое мнение высказал сегодня во время круглого стола в Киеве бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр ЧАЛЫЙ.

«Вы должны нам дать ответ, как страна-гарант по Будапештскому меморандуму, как вы дальше гарантируете нашу безопасность», - сказал он, обращаясь к российским коллегам, и добавил: «Я хочу, чтобы вы нас услышали, и чтобы официальная Москва здесь проявила больше инициативы».

Как передает корреспондент УНИАН, он обратил внимание, что и российские и украинские эксперты соглашаются в определении факторов, которые способствовали проявлению кризиса в двусторонних отношениях – это проблема вступления Украины в НАТО и газовый конфликт.

А.ЧАЛЫЙ также призвал россиян понять, что Украина, отказавшись от ядерного оружия, в результате «оказалась между двух блоковых систем, сказки (Михаила) ГОРБАЧЕВА и (Гельмута) КОЛЯ о единой Европе для нас кончились, потому что, с одной стороны - НАТО и ЕС, с другой - Россия». По словам украинского эксперта, после отказа от ядерного оружия «мы впервые ощутили дефицит нашей региональной безопасности – у нас, у страны, которая отдала ядерное оружие, кроме ООНовского зонтика безопасности других инструментов практически нет - и это мы ощутили на фоне Тузлы».

А.ЧАЛЫЙ призвал российских экспертов, политиков и представителей российской власти понять, что украинская элита ощущает дефицит безопасности своей страны. Он добавил, что НАТО является тем инструментов, благодаря которому часть отечественной элиты пытается решить вопрос безопасности страны, и в то же время эксперт отметил, что в украинском обществе не будет консенсуса в ближайшее десятилетие по поводу того, чтобы вернуться назад «под российский региональный зонтик безопасности».

Относительно оправданной, как считает А.ЧАЛЫЙ, обеспокоенности РФ по поводу дальнейшего расширения блока НАТО и риска вступления Украины, эксперт также отметил, что Россия в ответ сама должна предпринимать определенные позитивные шаги навстречу Украине. «Мы бы хотели от России услышать не только «нет, нельзя», а мы хотели бы услышать ваше видение нашей безопасности в новой блоковой системе безопасности на евразийском континенте, с таким пониманием, что назад мы не пойдем», сказал А.ЧАЛЫЙ, апеллируя к российским участникам круглого стола.

«Пришло время, чтобы РФ от простого созерцания именно в этом ключевом вопросе, который станет главным, системообразующим в нашем геостратегическом партнерстве, рассмотрела вопрос расширения гарантий безопасности Украины, которые сформулированы в Будапештском меморандуме», - сказал А.ЧАЛЫЙ и добавил, что, возможно, пришло время для России сказать, что она, как одна из стран-гарантов по этому меморандуму, готова усилить эти гарантии, трансформировать их в юридические гарантии, и, возможно, РФ инициировала бы такой диалог об усилении гарантий с другими странами-гарантами, прежде всего с Китаем. «Мои контакты показывают, что он (Китай) абсолютно согласен с таким подходом. Франция, Англия, США… И мне кажется, что это перевело бы дискуссию из негатива в позитив», - отметил А.ЧАЛЫЙ.

«В целом, если мы хотим найти новую качественную форму стратегического партнерства Украина-Россия, сутью этой формулы должно стать общее понимание Украины и России места Украины в будущих геостратегических, геополитических и геоэкономических структурах современного глобального и регионального мира», уверен А.ЧАЛЫЙ.

Нынешние российско-украинские отношения эксперт охарактеризовал так: «Системный кризис, прежде всего доверия, кризис разного видения дальнейшего стратегического развития двух стран в разных геополитических координатах на уровне правящих сегодня элит».

Он также высказал несогласие с высказанными во время круглого стола оценками других экспертов о том, что Украина демонстрирует независимую политику от России: «Украина как никогда сегодня зависит от России. В результате этой политики последних 2-х лет наша зависимость сегодня системна и структурна в самых основополагающих вопросах. Вся риторика о независимости и… сегодня 2-3 стратегических решения Москвы могут очень системно и в ключевых моментах перевернуть всю ситуацию. И это, кстати, очень дестабилизирующий фактор в наших отношениях».