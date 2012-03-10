Оппозиция идет к победе на выборах

В Словакии сегодня пройдут досрочные парламентские выборы - после распада правоцентристской правящей коалиции в конце прошлого года.



Явным фаворитом выборов является оппозиционная социал-демократическая партия "Смер" во главе с Робертом Фицо. Согласно опросам, она может получить до 40 процентов голосов, сообщает Радио Свобода.



Реальные шансы получить места в парламенте имеют рекордное число партий - 8, в том числе и созданные совсем недавно.



Наблюдатели отмечают, что на явку избирателей и их предпочтения существенное влияние может оказать недавний коррупционный скандал с участием представителей власти. В последние недели против коррупции на улицах Братиславы протестовали десятки тысяч людей.