IACC: системная коррупция ведет Россию в пропасть

Международный антикоррупционный комитет (International Anti-corruption Committee, IACC), состоящий из российских бизнесменов, объявит в пятницу в Лондоне о своей официальной регистрации и представит список российских и иностранных должностных лиц, замешанных, по данным комитета, в коррупционные схемы, сообщает РИА "Новости".

Первая пресс-конференция IACC должна представить новую организацию и описать ее цели, среди которых, по сообщению комитета, значатся сбор информации о коррупционерах в России, обнаружение их заграничных банковских счетов, и, главное, призыв к иностранным государствам запретить этим людям въезд на свои территории.

Комитет намерен проводить международные акции протеста против коррупции в России и инициировать публичное расследование "взяточных схем". Кроме того, его организаторы обещают "впервые опубликовать имена иностранцев, замешанных в таких схемах".

Первыми члены IACC раскроют случаи коррупции в ходе олимпийской стройки в Сочи.

На пресс-конференции будет представлен сайт, на котором будут печататься списки коррумпированных лиц и целых компаний - выявляться они будут на основе "уникального коррупционного индекса".

Помимо методов работы, IACC обещает представить всех своих основателей.

"IACC будет бороться с системной коррупцией, которая ведет Россию в пропасть, и раскрывать случаи отмывания денег российскими официальными лицами", - отмечается в сообщении.