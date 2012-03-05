Медведев велел проверить приговор Ходорковскому

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил Генеральной прокуратуре РФ проверить законность и обоснованность обвинительных приговоров в отношении 32 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, Д.МЕДВЕДЕВ подписал соответствующий перечень поручений по итогам встречи 20 февраля с руководителями политических партий, не прошедших государственную регистрацию.

В частности, в этот список вошли экс-глава компании «ЮКОС» Михаил ХОДОРКОВСКИЙ, бывший руководитель МФО «Менатеп» Платон ЛЕБЕДЕВ и бывший глава службы безопасности «ЮКОСа» Алексей ПИЧУГИН.

Кроме того, Президент РФ поручил Минюсту представить до 15 марта информацию об основаниях отказа в регистрации Партии народной свободы (ПАРНАС), сопредстедателями которой являются лидеры оппозиции Борис НЕМЦОВ, Владимир РЫЖКОВ и Михаил КАСЬЯНОВ.

«Министерству юстиции РФ представить информацию об основаниях отказа в государственной регистрации Партии народной свободы «За Россию без произвола и коррупции» (ПАРНАС). Срок - 15 марта 2012 года», - говорится в перечне поручений российского Президента.