Уже 12% россиян отдали свои голоса

Явка избирателей на выборах Президента России на 10.00 мск составила 12,2%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Леонид ИВЛЕВ.

«На 10.00 явка составила 12,2%. Явка значительно выше по сравнению с предыдущими избирательными кампаниями», - сказал Л.ИВЛЕВ.

По его словам, явка избирателей на 10.00 на выборах депутатов Госдумы 4 декабря составляла 5,2%, а на президентских выборах 2 марта 2008 года - 8,9%.

Сегодня в России проходят выборы Президента. За пост главы государства борются премьер-министр России, кандидат от партии «Единая Россия» Владимир ПУТИН, лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ, глава ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, кандидат от «Справедливой России» Сергей МИРОНОВ и самовыдвиженец Михаил ПРОХОРОВ.